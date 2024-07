Kolejny niebezpieczny wypadek w Krakowie z udziałem hulajnogi! Ucierpiała kobieta wysiadająca z autobusu. I... obie osoby na hulajnodze

W social mediach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie pojawił się wymowny wpis z apelem do użytkowników hulajnóg, aby w rejonie przystanków zachowywali szczególną ostrożność.

- Nie można pędzić hulajnogą chodnikiem bez zwracania uwagi na to, co dzieje się wokół! Piszemy o tym nie bez powodu. Dzisiaj, 8 lipca, o godzinie 11.39 na przystanku Lindego w kierunku Mydlniki doszło do potrącenia pieszej. Poszkodowana tuż po wyjściu z autobusu uderzona została przez jadącą chodnikiem hulajnogę, doznając poważnego urazu nogi. Poszkodowane zostały również dwie osoby jadące hulajnogą - ojciec z synem - opisuje całą sytuacją Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie.