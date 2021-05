Prądniczanka Kraków. Kibice wybiorą najlepszą "jedenastkę" i trenera w 100-letniej historii klubu. Głosowanie potrwa do końca maja

Wisła Kraków. Peter Hyballa odejdzie po sezonie? Coraz więcej na to wskazuje

Do końca sezonu w ekstraklasie pozostały dwie kolejki. Wisłę Kraków w meczach z Lechem Poznań i Piastem Gliwice poprowadzi Peter Hyballa. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że mogą być to ostatnie mecze Niemca na trenerskiej ławce „Białej Gwiazdy”, a w nowych rozgrywkach Wisłę będzie prowadził już ktoś inny.