Prawie jak Morskie Oko. Ogromne zapadlisko w Hutkach w całości wypełniło się wodą. Takich jeziorek w powiecie olkuskim jest znacznie więcej Paweł Mocny

Jedno z największych zapadlisk w powiecie olkuskim wypełniło się wodą niemal, że w całości. W efekcie powstało duże leśne jeziorko. To nie stanie się jednak atrakcją turystyczną, ponieważ najprawdopodobniej zbiorniki wodne, które tworzą się w wielu lejach pogórniczych w powiecie to tylko „forma przejściowa”. Jak informował dyrektor techniczny ZGH „Bolesław” w Bukownie w wywiadzie, którego udzielił „Gazecie Krakowskiej” miejsca, w których znajdują się zapadliska to miejsca, w których przyszłości będą tworzyć się… zalewiska. W takim przypadku dziś wypełnione wodą leje będą dnem dużych zbiorników wodnych.