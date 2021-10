Prof. Zdzisław Krasnodębski: Nie wystarczy pokrzyczeć na wiecu. Aby coś zmienić, trzeba wygrać wybory

Oglądał Pan profesor niedzielne demonstracje przeciw rzekomemu wychodzeniu Polski z UE? Zrobiło to na Panu wrażenie?

Ze względów zawodowych, spodziewając się pytań od dziennikarzy, oglądałem relacje z manifestacji. No cóż, była to jedna z wielu demonstracji. Nic szczególnego. Zaproszeni goście niczym też nie zaskoczyli: znamy ich poglądy od wielu lat. To, czego brakowało, to nieobecność na placu Zamkowym liderów innych formacji opozycyjnych: Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka-Kamysza czy Włodzimierza Czarzastego. Jeśli chodzi natomiast o same wystąpienia, to Donald Tusk starał się nadać wydarzeniu inny charakter, odwołując się poniekąd do patriotyzmu, interesów i wartości Polski, unikając rzeczy, które mogłyby odstręczać umiarkowanych miłośników Unii. Ale inni mówcy popsuli mu plany swoimi radykalizmem. przekonując np. do otwarcia granic dla imigrantów itd. Leszek Moczulski, Leszek Miller i prowadzący całość Bartosz Arłukowicz także mogli niektórych widzów i uczestników odstraszyć. Jak można było przypuszczać, manifestacja w stolicy nie zmieniła nic w układzie sił politycznych. Odbyła, wyborcy opozycji się spotkali, pokrzyczeli i na tym koniec.