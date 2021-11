Prokuratura z Gorlic wywalczyła surowszą karę dla dręczyciela dwóch swoich kobiet

Daniel W. zarabiał na życie, wykonując tatuaże i tak poznał w 2012 r. Gabrielę D. Szybko zostali parą, z tego związku urodził się im syn i z nim w 2015 r. kobieta wprowadziła się do Daniela W. Najpierw mieszkali u matki mężczyzny, ale w końcu on wynajął mieszkanie w Gorlicach i je wyremontował. Sielanka trwała kilka miesięcy. Potem wyszło na jaw, że mężczyzna jest chorobliwie zazdrosny o kobietę, utrudnia jej kontakty z rodziną, grozi i zamyka w mieszkaniu. Partnerka wytrzymała pół roku w tej toksycznej relacji i po tym wyprowadziła w czasie Wielkanocy 2016 r.

W 2017 r. Daniel W. zrobił tatuaż dla Sylwii W. Kobieta była w trakcie rozwodu i zdecydowała się na zaangażowanie w związek z tatuażystą. Miała syna i z nim na Wielkanoc wprowadziła do Daniela W. Od tego momentu ich relacje się pogorszyły. Nowy partner był niezwykle zazdrosny i by kontrolować kobiet zainstalował w jej telefonie aplikację, by monitorować jej kontakty z innymi osobami. Tak jak to było i w poprzednim jego związku utrudniał Sylwii W. kontakty z rodziną i znajomymi, stawał się wulgarny, zamykał na klucz mieszkanie zarówno w nocy, jak i w dzień. Zwłaszcza, gdy wychodził na siłownię. Klucz był jedynie w jego dyspozycji. Sylwia W. także nie kryła zazdrości zwłaszcza jeśli chodziło o klientki, które przychodziły do Daniela W. robić tatuaże. Na pytanie o te kobiety mężczyzna reagował agresją.