Przełamanie Orkana Szczyrzyc. Derby na remis [Terminarz meczów 4. ligi, ligi okręgowej, A i B Klasy]

GKS Tychy - Termalica Nieciecza 0:2. Zobaczcie zdjęcia z meczu na szczycie I ligi

W meczu na szczycie Fortuna 1. Ligi zespół GKS Tychy przegrał z Termalicą Nieciecza. Dla gości to prawdopodobnie decydujący krok w drodze do PKO Ekstraklasy, za to gospodarze w ostatnich trzech kolejkach będą próbowali zniwelować stratę trzech punktów do Radomiaka. W przeciwnym razie zagrają w barażach. Zobaczcie zdjęcia z tego spotkania.