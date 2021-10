Przemysł coraz mniej wpływa na powietrze i wody w Małopolsce. Ale w Krakowie, Tarnowie, Olkuszu i Oświęcimiu sporo jeszcze da się poprawić

FLESZ - Dopłaty do cen energii

145 uciążliwych dla przyrody zakładów w Małopolsce

Na koniec 2020 roku na terenie naszego województwa działało w sumie 145 zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza, czyli o 1 więcej niż w 2019 r. (stanowią one 7,8 proc. ogólnej liczby tego typu przedsiębiorstw w Polsce). 85 z nich (59 procent) posiadało urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych, natomiast 30 - urządzenia do redukcji zanieczyszczeń gazowych.