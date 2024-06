Przepisy na nietypową pizzę: pizza z patelni, gofry a la pizza i pizza na spodzie z kalafiora

Polacy pokochali włoską pizzę. Można śmiało powiedzieć, że to jedno z najczęściej zamawianych dań, ale także często przygotowywanych w domu, bo to idealna potrawa zarówno na spotkanie w większym gronie, jak i rodzinną kolację. Istnieją różne przepisy na ciasto – cienkie, grube, chrupiące, puszyste – każdy miłośnik znajdzie coś dla siebie. A co powiecie na nietypową pizzę?

Zdrowa prostota: pizza na spodzie z kalafiora [PRZEPIS]

Ciasto na pizzę to najczęściej kombinacja drożdży, mąki, wody i przypraw. To jednak niejedyna możliwość, aby uzyskać niepowtarzalne doznania smakowe. Poznajcie pizzę, której spód wykonany jest ze zmiksowanego kalafiora. Niemożliwe? Spróbujcie sami!

Przygotowanie: Kalafiora dzielimy na różyczki, gotujemy i blendujemy, a następnie mocno odciskamy z nadmiaru wody. Ciasto wykładamy na blachę wyścieloną papierem do pieczenia i formujemy placek. Na wierzch kładziemy pomidory koktajlowe oraz tartą mozzarellę. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 190 stopni przez 15-20 minut. Po wyciągnięciu z piekarnika posypujemy liśćmi bazylii.

Wariacja na temat pizzy: gofry à la pizza [PRZEPIS]

Przygotowanie:

W pierwszej kolejności przygotowujemy ciasto na gofry. Do naczynia blendera kielichowego wlewamy mleko, dodajemy jajka i olej. Całość miksujemy przez minutę. Dodajemy pozostałe składniki: mąkę, proszek do pieczenia i przyprawy. Miksujemy razem przez kolejne 3 minuty. Odstawiamy na 10 minut, aby ciasto odpoczęło.

W tym czasie przygotowujemy sos pomidorowy. W miseczce umieszczamy koncentrat pomidorowy, dodajemy wodę, aż uzyskamy konsystencję gęstej śmietany. Siekamy ząbek czosnku i dodajemy do sosu. Doprawiamy solą, cukrem i ziołami prowansalskimi.

Rozgrzewamy gofrownicę, delikatnie ją natłuszczamy i pieczemy gofry. Odkładamy je na kratkę do pieczenia, aby nie nabrały wilgoci. Na gofrach rozsmarowujemy sos pomidorowy, posypujemy tartą mozzarellą. Na górze układamy plastry wędliny i oliwki. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180⁰C i pieczemy około 15 minut.