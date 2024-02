Międzynarodowy Dzień Pizzy 2024. Pizza – rodzaje, smaki i techniki przygotowania [CIEKAWOSTKI]

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o... pizzy! Jeśli należycie do grona wielkich miłośników pizzy, poznając różne jej rodzaje, będziecie mogli poszerzyć swój kulinarny repertuar. Choć na co dzień posługujemy się tylko jednym, ogólnym określeniem tego wywodzącego się z kuchni włoskiej przysmaku, tak naprawdę rozróżnia się nawet kilkanaście jego odmian. Jak się okazuje, kultowa margherita to zaledwie wierzchołek smakowej góry lodowej.