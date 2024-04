Makaroniki z nadzieniem cytrynowym – ekskluzywny przysmak wprost z paryskiej cukierni! [PRZEPIS]

Historia dwóch ciasteczek, czyli jak powstały makaroniki

Makaroniki nie do zupy

Przepis na francuskie makaroniki z nadzieniem cytrynowym

Sposób przygotowania makaroników Krem cytrynowy Do przygotowania nadzienia potrzebujemy garnek i metalową miskę, która po ustawieniu na garnku będzie się na nim stabilnie trzymać. Krem przygotowujemy bowiem w kąpieli wodnej. Cytryny myjemy i osuszamy. Skórkę ścieramy na tarce, a sok wyciskamy. Następnie wszystko przekładamy do metalowej miski. Dodajemy cukier i wbijamy dwa całe jaja . Mieszamy do uzyskania płynnej konsystencji. Dodajemy masło pokrojone na kawałki. Do garnka wlewamy około 2 cm wody – gdy nałożymy miskę na garnek, woda nie powinna bezpośrednio dotykać jej dna. Wodę zagotowujemy, garnek pozostawiamy na średniej mocy palnika. Mieszamy (ok. 10-15 min.) do uzyskania jednolitej masy o konsystencji budyniu. Następnie przecieramy krem przez sitko, aby uzyskać aksamitną konsystencję, przekładamy go do innego naczynia i czekamy aż ostygnie. Wkładamy do lodówki, aby zgęstniał.

Ciasto

Mąkę migdałową mieszamy z cukrem pudrem i przesiewamy, aby pozbyć się grudek. Dodajemy 55 g (połowę) białek. Mieszamy na jednolitą masę. Do garnka wlewamy 2,5 łyżki wody (ok. 38 ml), podgrzewamy na małym ogniu i dodajemy cukier. Ponownie mieszamy do uzyskania jednolitej, gęstej struktury, czyli syropu cukrowego. Podgrzewamy go do temperatury ok. 118°C.

W międzyczasie ubijamy pozostałe 55 g białek. Powoli wlewamy syrop cukrowy do ubitych białek, cały czas ubijając przez ok. 2-3 minuty. Gotową pianę z białek przekładamy partiami do miski z masą migdałową z surowym białkiem. Całość delikatnie mieszamy do momentu, aż ciasto zacznie być delikatnie płynne. Jeśli chcemy uzyskać różne kolory, masę dzielimy na części i dodajemy do każdej inny barwnik spożywczy, najlepiej w żelu.

Gotowe ciasto przekładamy do rękawa cukierniczego z okrągłą końcówką. Można też użyć specjalnej formy do makaroników lub przy pomocy kieliszka odrysować okręgi na papierze do pieczenia. Pamiętajmy jednak, aby odwrócić papier na drugą stronę, żeby grafit ołówka nie odbił się na masie. Wyciskamy makaroniki na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i pozostawiamy do suszenia w temperaturze pokojowej na ok. 30-60 minut, w zależności od wilgotności powietrza. Aby upewnić się, czy makaronik jest gotowy do pieczenia, wystarczy go dotknąć i sprawdzić czy się już nie klei. Jeśli będzie suchy, możemy przystąpić do pieczenia.

Makaroniki pieczemy w piekarniku nagrzanym do 150° C przez około 20-30 minut. Upieczoną porcję ciastek zostawiamy na blaszce do wystudzenia. Krem przekładamy do szprycy i wyciskamy na jedno ciasteczko, następnie przykrywamy drugim.