Przerwy w dostawach energii elektrycznej od 1 do 5 lipca. Setki ludzi bez prądu. LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE 1.07.24

W pierwszym tygodniu lipca mieszkańcy Krakowa oraz okolicznych miejscowości powinni przygotować się na planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej. Szczegółowe informacje na temat wyłączeń prądu, dotyczące konkretnych ulic, osiedli, a także miejscowości w powiatach krakowskim, wielickim, myślenickim i miechowskim, znajdują się poniżej. Przerwy te zaplanowano od poniedziałku, 1 lipca, do piątku, 5 lipca.

Należy pamiętać, że do wyłączeń prądu może również dojść niespodziewanie z powodu awarii. W takim przypadku, zakład energetyczny będzie informował o zaistniałej sytuacji na bieżąco. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem wyłączeń, aby sprawdzić, czy dotyczą one również Twojej lokalizacji i czy należy podjąć odpowiednie środki przygotowawcze na ewentualną przerwę w dostawie prądu, która może trwać kilka godzin.