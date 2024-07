Nowa kładka powstaje w centrum Krakowa. Jaki postęp prac?

OTO AKTUALNY STAN ROBÓT I OPIS INWESTYCJI PREZENTOWANY PRZEZ URZĘDNIKÓW MIEJSKICH:

Obecnie na finiszu jest realizacja prac związanych z niezbędną przebudową sieci infrastruktury podziemnej. Kończą się też roboty przygotowawcze przy budowie podpór. Wykonano przegrody przeciwfiltracyjne i zabezpieczenie z grodzic stalowych. W najbliższym czasie wykonawca przy pomocy specjalistycznego sprzętu rozpocznie wykonanie w gruncie pali wielkośrednicowych. Co ważne, aby zminimalizować uciążliwości dla okolicznych mieszkańców, szczególnie po stronie Kazimierza, dostawa ciężkiego sprzętu odbywa się drogą wodną z pominięciem układu ścieżek i chodników. Prace polegające na wykonaniu pali wielkich średnic od strony Kazimierza potrwają do końca lipca. Po tym terminie palownica rozpocznie wykonywanie analogicznych prac po stronie Ludwinowa. Od sierpnia planowane jest udostępnienie części dolnego bulwaru po stronie Kazimierza dla pieszych i rowerzystów poprzez wygrodzenie z terenu budowy ścieżki wzdłuż nabrzeża o szerokości 3 m. Na bulwarze Wołyńskim od strony Ludwinowa ścieżka pieszo-rowerowa powinna zostać otwarta jeszcze w tym miesiącu.

"Przypomnijmy: budowa kolejnej – po kładce im. ojca Laetusa Bernatka – pieszo-rowerowej przeprawy przez Wisłę realizowana jest przede wszystkim z myślą o mieszkańcach. Przeprawa będzie stanowić dogodne połączenie dla pieszych i rowerzystów z pominięciem istniejących mostów drogowych. Przejazd rowerem z dzielnic południowych do centrum będzie krótszy niż obecnie, a mieszkańcy Starego Miasta będą mieli łatwiejszy dostęp do atrakcyjnych terenów zielonych Podgórza, choćby Plant im. Floriana Nowackiego czy doliny rzeki Wilgi. Równie istotny jest także fakt, że po realizacji tej inwestycji poprawi się stan infrastruktury komunalnej po obu stronach Wisły dzięki przebudowie sieci podziemnych.

Warto też wiedzieć, że na dobrej drodze jest rozwiązanie kwestii zmian do projektu kładki Kazimierz–Ludwinów w zakresie zmniejszenia ingerencji konstrukcji kładki w krajobraz oraz korekty najazdów na bulwarze Inflanckim. Zaproponowane przez projektantów rozwiązania, dzięki którym możliwe będzie obniżenie tych elementów o około 2 m, zyskały już pozytywną opinię Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków. Korekta projektu – jako zmiana nieistotna – pozwoli na zachowanie charakterystycznej formy kładki przy jednoczesnym zmniejszeniu ingerencji konstrukcji kładki w krajobraz. A o to wnioskował urząd wojewódzkiego konserwatora zabytków. Obecnie zmiany poszczególnych elementów są wprowadzane przez projektanta do dokumentacji odpowiednimi Kartami Nadzoru Autorskiego.