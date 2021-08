Przerwy w dostawie energii elektrycznej od 3 do 9 sierpnia [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 3.08.2021

NOWE Pogoda na środę, 4 sierpnia. Będzie chłodniej, do tego deszczowo i burzowo

W środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, pojawią się opady deszczu do 15 litrów wody na metr kwadratowy, a na południowym wschodzie i wschodzie kraju niewykluczone są burze z opadami do 30 l/mkw. Temperatura wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Kaszubach i w centrum kraju do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowy, tylko na północy północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Okresami stanie się dość silny, w burzach jego prędkość może wynosić nawet 90 kilometrów na godzinę.