Przy Szkole Podstawowej w Alwerni powstał nowy kompleks boisk sportowych z boiskami do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej [ZDJĘCIA] oprac. BK

Oficjalnie otwarty został nowy kompleks rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej w Alwerni. Do dyspozycji użytkowników są tutaj dwa boiska do siatkówki, dwa do koszykówki, boisko do piłki ręcznej oraz skocznia w dal. Ponadto stanęła wiata z miejscami na rowery. Inwestycja kosztowała ponad 1 mln 146 tys. zł. Na jej realizację gmina uzyskała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeszło 127 tys. zł. oraz ponad 920 tys. zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.