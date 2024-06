Przychodnia górnicza w Libiążu zostanie zamknięta? Trwają rozmowy

Pacjenci są mocno zaniepokojeni. To często osoby starsze, które od lat korzystają z naszej pomocy. Mają zaufanie do lekarzy, którzy się nimi opiekują. Tworzymy zgrany zespół i szkoda, gdyby przychodnia została zamknięta - mówią zaniepokojeni pracownicy.

Blisko 5 tysięcy osób korzysta z usług Centrum Medycznego PZU Zdrowie Elvita w Libiążu. Przychodnia oferuje nie tylko podstawową opiekę zdrowotną, ale działa tam także medycyna pracy. Umowę z przychodnią ma podpisany Zakład Górniczy "Janina" w Libiążu, czyli jeden z największych pracodawców w regionie. Ponadto współpracuje z nią ok. 50 innych firm. Po zmianie właściciela budynku przy ul. Górniczej 5 w Libiążu, w którym mieści się placówka medyczna pojawiły się informacje, że z końcem sierpnia br. będzie ona musiała opuścić lokal.

Likwidacja przychodni byłaby dużym kłopotem dla gminy. Miejskie Centrum Medyczne w Libiążu miałaby problem, by przejąć tak dużą liczbę nowych pacjentów. Górnicy musieliby jeździć do innych miast, do lekarzy medycyny pracy. W mediacje pomiędzy nowym właścicielem budynku a właścicielem przychodni zaangażował się burmistrz Libiąża Jacek Latko oraz zarządcy kopalni. Wynajmem lokali w tym miejscu zainteresowani są lekarze, którzy chcieliby tu prowadzić prywatną działalność.