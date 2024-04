Przynieś surowce wtórne i odbierz sadzonki roślin. Akcja ekologiczna "Drzewko za surowce wtórne" w Centrum Serenada.

20 kwietnia weź udział w pełnym atrakcji rodzinnym evencie ekologicznym w Centrum Serenada. Przynieś plastikowe butelki, aluminiowe puszki, niedziałający telefon, małe sprzęty AGD i wymień je na sadzonki drzew i kwiatów.

Kolejna edycja akcji ekologicznej „Drzewko za surowce wtórne”

Już w sobotę, 20 kwietnia w godzinach 10:00-16:00 w Centrum Serenada, przy alei Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 41 odbędzie się rodzinny event ekologiczny. Wraz z naszymi Partnerami przygotowaliśmy szereg atrakcji dla odwiedzających w tym dniu Centrum Serenada m.in. ekologiczne warsztaty, gry i zabawy dla najmłodszych oraz liczne konkursu z nagrodami. Na miejscu będzie również możliwość bliższego poznania nowoczesnych modeli samochodów hybrydowych i elektrycznych.[/b] Wydarzenie poprowadzi znany i lubiany krakowski konferansjer, ikona Nowej Huty Adam Grzanka. Zbiórka surowców wtórnych będzie prowadzona na parkingu CH Krokus - niedaleko wejścia do Centrum Serenada. Plastikowe butelki, aluminiowe puszki oraz zużyty sprzęt elektryczny będziemy wymieniać na sadzonki drzew, kwiatów i innych roślin. Czekamy na Was w godzinach 10:00-14:00 lub do wyczerpania zapasów roślin. Na miejscu będzie można także porozmawiać z leśnikami oraz napić się gorącej kawy lub herbaty przygotowanej przez zespół Hotelu Swing.

Celem akcji jest zabranie surowców wtórnych, a także umocnienie świadomości ekologicznej i jej promocja.

Drzewko za surowce wtórne - jak to działa?

To proste! Każdy może otrzymać do 4 sztuk sadzonek, wszystko zależy od ilości surowców wtórnych jaką nam dostarczy. Wasze odpady zostaną zważone, policzone i zanotowane. W zamian otrzymujecie bilecik na odbiór drzewka, który zrealizujecie na stoisku tuż obok. Warto więc już teraz zacząć zbierać plastikowe butelki, aluminiowe puszki i niesprawne elektrośmieci. Potem wystarczy tylko zastanowić się, którą roślinę wybierzecie i gdzie ją posadzicie. Mamy dla Was blisko 2 000 sadzonek. Jedna sadzonka za 20 butelek PET

za 20 butelek PET Jedna sadzonka za 20 puszek aluminiowych

za 20 puszek aluminiowych Jedna sadzonka za każdą sztukę zużytego sprzętu elektrycznego małego rozmiaru (o maks. długości 20 cm)*

za każdą sztukę zużytego sprzętu elektrycznego małego rozmiaru (o maks. długości 20 cm)* Jedna sadzonki za każdą sztukę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego średniego rozmiaru (powyżej długości 20 cm)**

* Małe elektrośmieci (o maksymalnej długości 20 cm) to: małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny np. telefon, słuchawki, głośnik bezprzewodowy, zabawka elektryczna, ładowarka, prostownica do włosów, przedłużacz, młynek elektroniczny, czujnik dymu, termostat, myszka do komputera, tablet, aparat fotograficzny, pilot, zegarek itp. ** Średnie elektrośmieci (powyżej długości 20 cm) to: mikrofalówka, monitor, blender, toster, mikser, laptop, suszarka do włosów, żelazko, radio, wiertarka, wentylator, drukarka, fax, lampka stojąca. ______________________________

Razem możemy więcej – pokażmy,

że planeta jest dla nas WAŻNA!



