Przyszli lekarze będą się kształcić w Tarnowie, ale na zajęcia w prosektorium studenci Akademii Tarnowskiej będą jeździć najpierw do Krakowa

Poszukiwania prosektorium dla studentów z Tarnowa

Akademia Tarnowska już latem ubiegłego roku otrzymała zgodę na utworzenie kierunku lekarskiego, jednak – w przeciwieństwie do innych uczelni zawodowych w kraju – postanowiła wstrzymać się wówczas z naborem na rok akademicki 2023/2024, aby lepiej przygotować się do uruchomienia nowych studiów. Wyzwaniem było przede wszystkim znalezienie prosektorium, w którym studenci pierwszego roku będą odbywać zajęcia z anatomii. Ponieważ uczelnia dopiero przymierza się do rozbudowy kampusu o nowy budynek, w którym takie prosektorium ma powstać, w grę wchodziło na początek skorzystanie z pomieszczeń tego typu, które działają przy szpitalach w regionie. Chęć użyczenia własnego prosektorium dla studentów wyraził m.in. dyrektor szpitala im. E. Szczeklika, która to placówka przez drogę sąsiaduje z Akademią Tarnowską.