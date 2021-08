Puchar Polski. Cracovia, Wisła i pięć innych drużyn z Małopolski. Z kim zagrają w 1/32 finału?

Puchar Polski 2021/2022 - losowanie

W 1/32 finału wystąpi siedem zespołów z Małopolski. Trzy grające w ekstraklasie o awans do 1/16 finału powalczą na stadionach rywali, dwie z nich zmierzą się z ekipami z ekstraklasy. Wisłę czeka potyczka w Mielcu, a Bruk-Bet pojedzie do Wrocławia. Cracovia o awans do kolejnej fazy zagra na boisku I-ligowego ŁKS-u Łódź. Wniosek: krakowskie ekipy będą musiały solidnie powalczyć o 1/16 finału, na niecieczanie staną przed bardzo trudnym zadaniem.