Puszcza Niepołomice zaczęła operację „sezon 2024/2025”

Sześć sparingów

Niepołomiczanie aż trzykrotnie wyjadą na mini-zgrupowania do Woli Chorzelowskiej. Pierwsze rozpoczną już we wtorek i potrwa ono do piątku. Zawodnicy Puszczy zagrają sześć meczów sparingowych podczas okresu przygotowawczego – pierwszy 22.06 z Ruchem w Chorzowie, następnie 28.06 z Wisłą Kraków podczas zgrupowania (25 – 28.06), 3.07 z Rakowem Częstochowa, 6.06 z Polonią Bytom. Trzecie zgrupowanie zespołu w Woli Chorzelowskiej zaplanowano od 9 do 13.07.