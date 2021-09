Radni z Wadowic dali sobie bardzo wysokie podwyżki. Mieszkańcy wściekli, ale w innych miastach rajcy zarabiają więcej Bogumił Storch Monika Pawłowska

Zdjęcie ilustracyjne arch. Polskapress

Po podwyżkach, które rajcy sobie sami przyznali, "szeregowy" radny z Wadowic zamiast 600 zł będzie teraz co miesiąc dostawał ponad 900 zł, czyli o ponad 300 złotych więcej niż do tej pory. - U nas podwyżek nie było już od 20 lat, a w takim Oświęcimiu i tak zarabiają więcej od nas, powiatowi z wadowickiego zresztą też - tłumaczyli się radni z Wadowic swoim wyborcom. Nie przekonuje to mieszkańców. - Podwyżka o 50 procent? To widać nasze miasto strasznie bogate. Ale te pieniądze można lepiej spożytkować - mówią.