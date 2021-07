Radny z Wadowic kupił 15 miejsc parkingowych za ponad milion złotych. Dlaczego tak srogo przepłacił? W tle konflikt lokalnych polityków

Przetarg na sprzedaż 11-arowej działki, znajdującej się przy ul. Wojtyłów, w samym centrum miasta, kilka kroków od papieskiej bazyliki, ogłosił Urząd Miejski w Wadowicach.

Wzięło w nim udział czterech oferentów, każdy musiał wpłacić wadium w wysokości 96 tys. złotych.

Cenę wywoławczą ustalono na 570 tysięcy złotych brutto - poinformował wadowicki magistrat.

Przetarg wygrał radny Wadowic Robert Malik, który wylicytował ten zakup za 1 230 000 złotych brutto.

Na początku lipca radny przelał pieniądze na gminne konto i został oficjalnie właścicielem małego placyku. Jest on o tyle kluczowy, że przylega do innej, nieco większej działki, należącej do prywatnego właściciela.

Przez ostatnie lata na swoim terenie zdołał urządzić płatny, ogrodzony parking. Rzadko kiedy był on wypełniony samochodami, bo cena (4 złotych za godzinę) najwyraźniej odstraszała klientów. Nie pomagał w tym fakt, że na przyległym do tego parkingu terenie, znajdowała się właśnie ta, 11-arowa, miejska działka, na której można było parkować za darmo. W efekcie płatne miejsca postojowe były puste, a darmowe, w liczbie 15 sztuk, przeżywały istne oblężenie. W Wadowicach to kluczowa kwestia, bo miasto boryka się z brakiem miejsc od parkowania od lat.