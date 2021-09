Radwan. Groźny wypadek na drodze krajowej nr 73. Dwie osoby ranne po dachowaniu osobowego volkswagena [ZDJĘCIA]

Wypadek na DK 73 w miejscowości Radwan

Informacja o wypadku do służb trafiła około godziny 1.40. Ze wstępnych ustaleń dąbrowskiej policji wynika, że 20-letnia kierująca volkswagenem na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na pobocze i dachowała. Pojazd wylądował ostatecznie w przydrożnym rowie.

W wyniku zdarzenia obrażeń ciała doznała kobieta, która siedziała za kierownicą oraz 31-letni pasażer. Oboje zostali przewiezieni do szpitali: 20-latka do Dąbrowy Tarnowskiej, a pasażer do lecznicy w Tarnowie.

Przez kilka godzin w miejscu zdarzenia występowały utrudnienia w ruchu. Policja w Dąbrowie Tarnowskiej będzie teraz wyjaśniała szczegółowe okoliczności zdarzenia.