Rafał Boguski znalazł nowy klub. Będzie grał w I lidze

37-letni zawodnik odchodząc z Wisły nie krył, że nie ma zamiaru jeszcze kończyć kariery. Boguski jest znany z ogromnego profesjonalizmu, jak to się mówi w środowisku piłkarskim, bardzo dobrze prowadził się przez całą karierę, więc zdrowia do piłki może pozazdrościć mu wielu młodszych kolegów. W Puszczy będzie miał okazję podzielić się swoim doświadczeniem i pomóc „Żubrom” na boisku.

- Bardzo cieszę się, że doszliśmy do porozumienia i to z wielu powodów - powiedział nam Rafał Boguski. - Podczas rozmów w klubie szybko doszedłem do wniosku, że mam do czynienia z bardzo rozsądnymi ludźmi, z ciekawym spojrzeniem na futbol. Myślę, że będzie nam się dobrze współpracowało z trenerem Tomaszem Tułaczem. Nie będę krył również, że rolę odgrywała odległość od domu. Teraz do Niepołomic będę miał nawet bliżej niż do ośrodka treningowego Wisły w Myślenicach. Chcę cieszyć się futbolem, ale jednocześnie będę bardzo poważnie podchodził do gry w Puszczy. W I lidze jest wiele super drużyn, z piękną historią i szczerze mówiąc już czuję ekscytację, że na koniec kariery spróbuję jeszcze czegoś nowego.