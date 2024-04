Ranny motocyklista po wypadku na drodze powiatowej z Zaczarnia do Woli Rzędzińskiej. Jednoślad zderzył się z samochodem osobowym

Poranne zderzenie na drodze pod Tarnowem

Do zdarzenia doszło po godz. 8.30 na drodze z Zaczarnia do Woli Rzędzińskiej. Na miejsce zadysponowani zostali strażacy z Zaczarnia oraz z PSP w Tarnowie, policja a także pogotowie ratunkowe, gdyż kierujący motocyklem wymagał pomocy medycznej. Odniósł obrażenia nogi. Został zabrany przez karetkę pogotowia do szpitala.

W związku z prowadzonymi działaniami przez służby droga powiatowa była przez pewien czas nieprzejezdna. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.