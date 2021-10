Raport COVID-19. Czwarta fala rośnie szybko. Znów ponad 5,5 tysiąca zakażeń i dużo zgonów AD/PAP

Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce od początku pandemii stale rośnie, zmarło już ponad 75 000 osób. Archiwum Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 5592 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. To bardzo podobna liczba do podanej dzień wcześniej. - Mamy do czynienia ze swoistą eksplozją pandemii - mówił w środę minister Adam Niedzielski. Czwartkowe dane utrzymują tę opinię w mocy. Małopolska trzyma się nieźle - wskazano 195 nowych przypadków zakażeń. W całej Polsce odnotowano 46 zgonów.