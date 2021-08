Raport COVID-19. Znowu ponad 200 nowych zakażeń koronawirusem. W Małopolsce wzrost zakażeń

W ciągu minionej doby najwięcej nowych przypadków zakażenia odnotowano w województwach: małopolskim (32),mazowieckim (27), łódzkim (19), kujawsko-pomorskim (17) i śląskim (16).

Minionej doby z powodu covid-19 zmarła 1 osoba, natomiast żadna osoba nie zmarła z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Dla porównania dokładnie tydzień temu, 14 sierpnia, mieliśmy w Polsce 211 nowych zakażeń, z czego tylko w Małopolsce 19. Przed tygodniem resort zdrowia informował, że z powodu Covid-19 zmarły 2 osoby.

Liczba zajętych łóżek, od wczoraj pozostała bez zmian (359), natomiast liczba zajętych w ciągu minionej doby respiratorów zmniejszyła się z 41 do 40. W porównaniu z sobotą 14 sierpnia, oznacza to wzrost zajętych łóżek (14 sierpnia było ich 315) i spadek liczby zajętych respiratorów (14 sierpnia było to 46).