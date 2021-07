Raport zakażeń koronawirusem: w kraju tylko 38 osób zakażonych!

Coraz lepiej sytuacja przedstawia się także w samej Małopolsce. Tu zakażenie potwierdzono zaledwie u 3 osób, ostatniej doby nie zmarła żadna osoba zakażona wirusem, a 48 wymaga obecnie hospitalizacji. Przypomnijmy, że jeszcze miesiąc temu w małopolskich szpitalach przebywało 1208 osób ze stwierdzonym Covid-19. W niedzielę, 4 czerwca użycia respiratora wymagało 42 pacjentów z Covid-19. Dziś w takiej sytuacji jest 11 osób.

Czterdziestu ośmiu pacjentów zakażonych koronawirusem przebywa aktualnie w małopolskich szpitalach. To oddech ulgi w porównaniu z tym, z czym mierzyliśmy się miesiąc, dwa miesiące temu i wcześniej. To także najlepszy czas, by korzystać z narzędzia, które jest naszą furtką do spotkań z bliskimi czy wyjazdów. Ta przepustka do normalności to szczepienia