Rasy psów dla rodzin z dziećmi: Te czworonogi są spokojne i cierpliwe. Które rasy psów dobrze sprawdzą się w domu z dziećmi?

W wychowaniu psa i wprowadzeniu go do domu, w którym jest dziecko, mogą nam pomóc poszczególne cechy charakteru, które przypisuje się konkretnym rasom psów, które postrzegane są jako dobre dla dzieci i rodzin.

Decydując się na wprowadzenie do swojego życia czworonoga trzeba pamiętać o tym, że to po naszej stronie leży jego wychowanie, nauczenie zasad panujących w domu, czy umiejętne wsłuchiwanie się w jego potrzeby.

Te psy stworzą zgraną drużynę z dzieckiem - będą jego przyjacielem i opiekunem! Jakie psy nadają się dla dzieci i rodzin?

Często można spotkać się z opinią, że decydującą kwestią co do tego, czy dana rasa psa jest odpowiednia dla dziecka, jest wielkość psiaka. Wiele osób wychodzi z założenia, że najlepszym wyborem są małe zwierzęta. Obawiają się, że duże rasy, takie jak owczarek niemiecki, husky czy ogar polski nie są najlepszym wyborem do domu z małym dzieckiem. Nic bardziej mylnego - decydującą kwestią, oprócz wychowania, jest charakter psa.