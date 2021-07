Region. Mieszkanka Rytra kupiła rower po okazyjnej cenie. Okazało się, że był kradziony

Szczegóły zajścia przybliża Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

- 9 lipca policjanci otrzymali zgłoszenie, że z parkingu jednej z firm na terenie Rytra został skradziony rower o wartości około 3 tysiące złotych. W związku z tą informacją mundurowi ruszyli w teren za sprawcą kradzieży. Szybko ustalili rysopis mężczyzny, który ukradł rower, a następnie dopytywał jednego z kierowców czy mógłby się z nim zabrać do Nowego Sącza. Gdy kierujący powiedział, że jedzie w przeciwnym kierunku, złodziej odjechał na kradzionym jednośladzie. Jak się później okazało, mężczyzna będąc jeszcze w Rytrze sprzedał rower starszej pani

– informuje rzeczniczka.

Złodziej wmówił 75-latce, że jest właścicielem roweru i opowiedział jej zmyśloną historię, że wraca nim z Węgier i jest już zmęczony podróżą na jednośladzie, dlatego chce go szybko sprzedać, by móc przesiąść się na autobus. Mężczyzna chciał za rower 150 złotych, ale przystał na 120, które zaproponowała mu seniorka. Po otrzymaniu wyliczonej gotówki mężczyzna pospiesznie opuścił jej posesję i udał się w kierunku przystanku autobusowego.



Starsza kobieta nie przypuszczała, że wkrótce do jej drzwi zapukają piwniczańscy policjanci wraz z prawowitym właścicielem jednośladu. Funkcjonariusze odzyskali rower i przekazali go pokrzywdzonemu, a teraz prowadzą czynności mające na celu zatrzymanie sprawcy kradzieży. Ocenie, pod kątem popełnienia przestępstwa paserstwa nieumyślnego, zostanie również poddane nabycie przez kobietę wartościowego sprzętu po okazyjnej cenie.