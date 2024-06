Kradł paczki kurierom. Włamywał się i okradał samochody w Nowym Sączu. Usłyszał 12 zarzutów Remigiusz Szurek

Dzięki zgromadzonemu materiałowi dowodowemu 35-letni mieszkaniec Nowego Sącza usłyszał łącznie 12 zarzutów kradzieży, kradzieży z włamaniem i uszkodzenia mienia oraz posiadania środków odurzających. Za te przestępstwa grozi mu nawet do 10 lat więzienia zdjęcie ilustracyjne, Policja

Wymiar sprawiedliwości dosięgnął 35-letniego mężczyznę, który m.in. włamywał się do zaparkowanych pojazdów na jednym z osiedli Nowego Sącza i okradał je z wartościowych przedmiotów. Jak przekazali mundurowi, usłyszał on 12 zarzutów, a za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat więzienia.