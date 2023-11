Rekord pobity! W małej hali Tauron Areny Kraków odbył się zapaśniczy Memoriał Władysława Bajorka

Urodzony w 1907 w Gorlicach, a zmarły w 1973 w Krakowie Władysław Bajorek walczył w zapasach w stylu klasycznym i był nazywany „najsilniejszym człowiekiem Wisły”. Reprezentował "Białą Gwiazdę" w latach 1926-1955, z przerwą na czas wojny. Walczył również w barwach RKS Legii Kraków i Związkowca. Wygrał 230 spośród 247 walk, zaś na arenie międzynarodowej 21 spośród 39. W 1927 roku na mistrzostwach Europy w Pradze zajął czwarte miejsce, odnosząc trzy zwycięstwa. Startował w mistrzostwach Europy w 1934 w Rzymie i 1937 roku w Tallinie. Bajorek został osiem razy mistrzem Polski w wadze średniej i półciężkiej, a po zakończeniu kariery pełnił funkcję trenera krakowskiej Korony, Garbarni i Wisły. Był także trenerem kadry narodowej zapaśników.

Dla uczczenia pamięci Władysława Bajorka co roku Klub Sportowy Bieżanowianka organizuje (od 2016 roku, wcześniej zajmowali się tym inni krakowscy działacze) zawody memoriałowe dla młodych zapaśników, nie tylko z tego klubu, w którym trenuje obecnie ok. 170 zawodników. Przyjeżdżają zapaśnicy z całego kraju, a nawet z zagranicy, tym razem byli to goście z Węgier, Niemiec, Ukrainy i Danii.