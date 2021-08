Rekrutacja 2021 do szkół ponadpodstawowych - druga szansa. Czeka jeszcze prawie 2,3 tys. wolnych miejsc

W poniedziałek (2 sierpnia) zostały ogłoszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół. I wiadomo już, że w krakowskich liceach pozostało i czeka obecnie na chętnych 470 wolnych miejsc, w technikach - 1100, a w szkołach branżowych - 717. Informacja, które krakowskie szkoły mają wolne miejsca i w jakich konkretnie klasach, od poniedziałku dostępna jest na stronie internetowej systemu rekrutacyjnego Omikron (krakow.e-omikron.pl). Z kolei 3 sierpnia na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie zamieszczone zostaną spisy wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych całej Małopolski.

To już kolejny etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Przypomnijmy, że w tym roku dla absolwentów szkół podstawowych w krakowskich liceach, technikach i branżówkach przygotowano łącznie nieco ponad 9 tys. miejsc. Na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół - opublikowanych 22 lipca - znalazło się ponad 7,5 tys. osób. Z kolei prawie 1,6 tys. młodych ludzi biorących udział w rekrutacji nie zakwalifikowało się do żadnej z samorządowych szkół. Teraz mają swoją drugą szansę.