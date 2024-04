Relikwie błogosławionej rodziny Ulmów z limanowskiej bazyliki trafią do Nowego Sącza. Trwa peregrynacja na Sądecczyźnie

Peregrynacja relikwii bł. rodziny Umów

Relikwie męczenników Ulmów na Sądecczyźnie

W sobotę (13 kwietnia) relikwie dotarły do diecezji tarnowskiej. Najpierw czuwać przy nich mieli okazję mieszkańcy Tarnowa oraz wszyscy, którzy odwiedzili tarnowską katedrę. Uroczystości związane z peregrynacją relikwii bł. rodziny Ulmów rozpoczęto mszą św., której przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż. Dzień później szczątki męczenników trafiły do Bochni, a od poniedziałku (15 kwietnia) gościły w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

Kolejny przystanek to Nowy Sącz. W Bazylice św. Małgorzaty we wtorek, 16 kwietnia, o godz. 17 odprawione zostanie nabożeństwo przyjęcia relikwii, a o godz. 18 odprawiona zostanie msza św., której przewodniczyć będzie biskup Artur Ważny. Na godz. 20.30 zaplanowano różaniec, o 21 apel i o godz. 22 mszę świętą. W międzyczasie będzie można indywidualnie adorować relikwię bł. rodziny Ulmów. W środę o godz. 6, 6.30, 7, 7.30, 8 i 9 odprawione zostaną msze święte. Do godz. 14 będzie można czuwać przy relikwiach indywidualnie, a o godz. 14 zostaną one pożegnane podczas nabożeństwa i przekazane dalej.