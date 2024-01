Remont DK 94 w Olkuszu bez wykonawcy. Wybór został anulowany ze względu na odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej Paweł Mocny

Jedna z firm, które przystąpiły do przetargu na remont olkuskiego odcinka drogi krajowej numer 94 w Olkuszu złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Jako że zostało ono uznane to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musiała anulować wybór wykonawcy tej inwestycji. Jak informują przedstawiciele instytucji oferty złożone w przetargu zostaną ponownie przebadane.