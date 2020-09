Renata Przemyk celebruje trzydziestolecie swej kariery płytą z... trzynastoma mężczyznami

Renata Przemyk zaczynała śpiewać już jako nastolatka w Bielsku-Białej. Tak naprawdę wiatru w żagle nabrała dopiero na studiach w Katowicach, gdzie została wokalistką grupy Ya Hozna. To śpiewana z nią piosenka „Babę zesłał Bóg” stała się w 1989 roku zaczynem jej dalszej kariery. Kilka miesięcy później piosenkarka rozpoczęła solową działalność, którą z powodzeniem kontynuuje do dzisiaj, mając na koncie dziewięć albumów i dziesiątki koncertów.

Na nowej płycie Renaty Przemyk znajdujemy trzynaście utworów z jej wcześniejszych wydawnictw, wybrane przez artystkę do zaśpiewania w duetach ze znanymi wokalistami. To choćby wspomniany „Babę zesłał Bóg”, ale też „Kłamiesz”, „Odjazd” czy „Zazdrosna”. Możemy w nich usłyszeć głosy takich piosenkarzy, jak Marek Dyjak, Grzegorz Turnau, Czesław Mozil, Adam Nowak, John Porter czy Igor Herbut. Nagrania mają różnorodny charakter – od mocnego rocka do miłosnej liryki.