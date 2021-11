Re-Plast Unii Oświęcim z każdym meczem rosły skrzydła, więc awansowała do Pucharu Polski

Co nie dobije, to może tylko wzmocnić. Te słowa najlepiej oddają sytuację zespołu, który mozolnie piął się w tabeli, żeby po dwóch rundach zostać wiceliderem ekstraklasy i tym samym zameldować się w turnieju o Pucharu Polski. Jak wytłumaczyć racjonalnie dwie skrajnie różne rundy. Pierwszą, bardzo słabą i drugą, rewelacyjną, w której udało się zdobyć 20 punktów w ośmiu spotkaniach.

Trzeba zacząć od tego, że kilku zawodników zza oceanu, przyjechało do Polski kompletnie nieprzygotowanych do sezonu pod względem fizycznym, choć zapewniali nas, że są profesjonalistami. Po przyjeździe do Polski dostali miesiąc na poprawienie wyników wydolnościowych. Nie zrobili nic w tym kierunku. Musieliśmy pewne sprawy przeciąć. Nie ma z naszej strony przyzwolenia, żeby kilku zawodników miało taryfę ulgową. To byłoby nie fair wobec pozostałych zawodników. Kilka męskich decyzji sprawiło, że atmosfera w szatni znacznie się poprawiła i – choć lista nieobecnych szybko się powiększała przez kontuzje – zespół grając skromniejszą kadrą od pozostałych, kompletował zwycięstwa.