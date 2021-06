Rewolucja dla polskiej wsi zapisana w Polskim Ładzie. Programy wsparcia przedstawione w Małopolsce

Mateusz Morawiecki zaprezentował w Baliach program inwestycji i udogodnień dla polskiej wsi zapisany w Polskim Ładzie, nowości dla polskich rolników, jakie się tam znalazły. Premier ogłosił m.in., że dopłaty do paliwa dla rolników zostaną zwiększone ze 100 zł na 1 ha do 110 zł. Ta regulacja ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku, będzie ujęta w budżecie państwa.

- Jestem głęboko przekonany, że polska wieś to nie tylko rozsadnik polskiej kultury. To nie tylko depozytariusz polskiej tradycji, polskiej wiary, ale polska wieś jest również rozsadnikiem nowoczesności. Tej zdrowo rozumianej nowoczesności - mówił szef rządu już podczas rozpoczęcia debaty "Od pola do stołu".

Uwolniony ma zostać rolniczy handel detaliczny. - Dla mniejszych gospodarstw rolnych, a także dla średnich, to ważny kierunek ich działań i sprzedaży. Zwiększymy szanse na sprzedaż ich produktów detalicznych nie tylko w miejscu wytworzenia, ale także jeszcze dalej. Korzystamy tutaj z rozwiązań austriackich i kilku innych krajów członkowskich, bardzo dokładnie przeanalizowaliśmy te warunki i będziemy robić wszystko, aby rolnik skrócił tę drogę od pola do stołu także sprzedaż detaliczną czy taką, która zwiększa jego marżę osiąganą przy sprzedaży - mówił premier Morawiecki.

Premier zapowiedział zmniejszenie biurokracji dla rolników; maksymalnie ma być zmniejszona ilość formularzy, rubryk do wypełniania. To pozwoli rolnikom zyskać czas "na pracę, na przemyślenia o swoim gospodarstwie i na odpoczynek", jak mówił Morawiecki.

Ma powstać centralny system informatyczny zasobów państwowej ziemi. Zapowiedziany też został kolejny krok w cyfryzacji polskiej wsi - system pozwalający na identyfikowanie żywności "od pola do stołu". - Ministerstwo rolnictwa, jego agendy będą odpowiedzialne za to, żeby we wszystkich powiatach tworzyć rozwiązania infrastrukturalne i proceduralne, czyli tworzyć manufaktury rolnicze i hurtownie, które będą mogły odbierać, będą elementem skracania dostaw od pola do stołu, a jednocześnie też będą wspierać polskiego rolnika poprzez bezpośrednie dopłaty - mówił Morawiecki.