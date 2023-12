Rewolucja kolejowa w Małopolsce. Jest kilkadziesiąt nowych połączeń przewoźników regionalnych oraz PKP Intercity

W przypadku Kolei Małopolskich największe zmiany, które weszły do rocznego rozkładu jazdy dotyczyą połączeń do stacji Oświęcim trasą Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA2). Jest to związane z zakończeniem prac torowych na linii nr 94 pomiędzy Skawiną a Oświęcimiem.

Oznacza to dwukrotne zwiększenie dotychczasowej oferty oraz przywrócenie po wieloletniej przerwie obsługi przystanków Włosienica oraz Dwory k. Oświęcimia. Ucieszyło to zapewne pasażerów w powiatach wadowickim i oświęcimskim.

W rozkładzie pociągów od 10 grudnia są nowe połączenia regionalne, krajowe i międzynarodowe Archiwum Polska Press / Andrzej Banaś

Nowością będą także relacje Tarnów – Kraków – Trzebinia – Oświęcim oraz Sędziszów – Kraków – Skawina – Oświęcim oraz Sędziszów – Kozłów – Miechów – Kraków Główny – Skawina - Oświęcim.

Nowe połączenia krajowe i międzynarodowe pociągami Intercity zyskają pasażerowie m.in. Chrzanowie i Oświęcimiu Archiwum Polska Press / Łukasz Kaczanowski

Z kolei na trasie SKA1 do częstotliwości co 30 minut została zwiększona liczba połączeń pomiędzy Krakowem a Wieliczką. Do tej pory pociągi od godz. 10 do 14 jeździły na tej trasie co 60 minut. Nowy cykl kursowania pociągów będzie obowiązywał od 6 do 18. Na trasie SKA3 z Krakowa przez Trzebinię i Chrzanów do Oświęcimia zostaną uruchomione cztery dodatkowe kursy, co oznacza, że pociągi KM będą tutaj jeździć co 60 minut przez cały dzień.