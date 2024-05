Rowerem w woj. małopolskim. Gdzie w weekend 1 - 2 czerwca? Pomysły na jednodniową wyprawę

Szukasz pomysłu na ciekawą trasą rowerową w woj. małopolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Proponujemy 10 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. małopolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. małopolskim przygotowaliśmy na weekend.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,9 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 244 m

Suma podjazdów: 644 m

Suma zjazdów: 641 m Marek79 poleca tę trasę Podczas pobytu w Niedzicy pod namiotami w niedzielę postanowiliśmy przejechać się na rowerach do Krościenka na lody . Rowery wypożyczyliśmy na polu namiotowym ale nie polecam największemu wrogowi takich rowerów masakra. Pojechaliśmy z pola w lewo na asfalt gdzie droga dojeżdżamy do granicy słowackiej. Po jakiś 12 km z drogi zjeżdżamy i jedziemy wzdłuż rzeki Dunajec gdzie złapałem pane czyli gumę ponieważ opona w moim rowerze była łysa, ale jakoś dojechaliśmy do Szczawnicy. Tam po jakimś czasie znaleźliśmy wypożyczalnie rowerów oraz serwis z prawdziwego zdarzenia gdzie kupiłem nową dętkę bo przecież nie będę kupował komuś nowej opony. Z tamtąd jechaliśmy asfaltem aż do Krościenka gdzie na rynku zjedliśmy przepyszne lody. Reszta drogi przebiegała już przez Stronie,Hałuszową gdzie było parę stromych podjazdów i fajnych serpentyn gdzie dziewczyny nie dawały rady ale wspólnymi siłami dojechaliśmy z powrotem na pole namiotowe i powiedzieliśmy sobie że więcej rowerów nie wypożyczymy, wolimy wozić swoje. ;-} Ale przynajmniej jest co wspominać ;-)

🚲 Trasa rowerowa: Z Krakowa do Zalipia rowerowo-pociągowa Początek trasy: Ciężkowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 116,01 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 385 m

Suma zjazdów: 379 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Velomalopolska

Z racji tego, że wybudowały się już nowe odcinki trasy Velo Dunajec (z Biskupic Radłowskich do Wietrzychowic) - zmodyfikowaliśmy naszą ostatnio polecaną drogę do Zalipia właśnie o te fragmenty tak, żebyście mogli przejechać się z/do Krakowa wygodnymi pociągami i wykręcić na rowerach (każdego typu) bez stresu 115 km po Velo Dunajec, Wiślanej Trasie Rowerowej i Puszczy Niepołomickiej, przepłynąć się dwoma promami rzecznymi, no i zwiedzili Zalipie. Brzmi zachęcająco? Trasa na mapie, sposób↓ Proponowana wycieczka do Zalipia z wykorzystaniem pociągu i roweru (odjazdy pociągów +- co godzinę). Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Koskowa, Pcim, Myślenice, Kotoń Początek trasy: Świątniki Górne

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 56,27 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 567 m

Suma podjazdów: 1 644 m

Suma zjazdów: 1 649 m Mansi5 poleca tę trasę rowerzystom

Początek dość mocny, ale spokojnie da się jechać. Jak się już osiągnie swoją wysokość, to aż do Bieńkówki trasa bardzo przyjemna - polecam ją nawet dla osób początkujących. Niebieski szlak od Bieńkówki na Koskowej bardzo trudny - trzeba pchać. Patrząc na mapę, zdecydowanie lepiej wjechać od drugiej strony - Bogdanówki - asfaltem. Dalej trasa żółtym szlakiem dość ciężka do okolic "Przeł. Dział". Później już trasa przyjemna. Zjazd do Pcimia i później Myślenic.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na Babią Górę Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 48,98 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 144 m

Suma podjazdów: 941 m

Suma zjazdów: 938 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Ciekawe czy ktoś z Was był na Babiej Górze rowerem? Mi to się właśnie dzisiaj udało! Małe sprostowanie, taki drobny szczegół... nie chodzi tu o Diablaka (królową Beskidu Żywieckiego), a dzielnicę Łazów - Babią Górę :) Prawie to samo a jaka różnica... ale też jest pięknie. Choć dystans do przejechania nie jest długi, to ze względu na kilka męczących podjazdów zaliczyłem trasę do trudnych.

🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem podkrakowskich wulkanów Początek trasy: Alwernia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,4 km

Czas trwania wyprawy: 43 min.

Przewyższenia: 131 m

Suma podjazdów: 220 m

Suma zjazdów: 158 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Buchtini

W niezwykły pejzaż stanowiący kombinację błękitu nieba, zieleni lasów, pozłacanych łanów zbóż, w okolicach Krzeszowic człowiek wplótł biel wapieni wraz z licznymi odcieniami melafiru i tufu; od ciemnoszarego poczynając, a na czerwieni kończąc. Te ostatnie skały stanowią ślady po aktywności wulkanicznej towarzyszącej deformacjom waryscyjskim sprzed 280 mln lat. Rozżarzona płynna skała z głębin Ziemi usiłowała wtedy wielokrotnie wydostać się na powierzchnię. Ówczesnej aktywności wulkanicznej towarzyszyły pełne dramatyzmu wylewy lawy i emisje popiołów. A z zasnutego dymami nieba czasem spadał deszcz bomb wulkanicznych. Z upływem dziesiątek milionów lat niszcząca działalność erozji oraz osady licznych mórz, które tu wkraczały, po tym jak wulkany zamilkły raz na zawsze, zatarły pierwotne kształty stożków. Przy drodze prowadzącej z Alwerni do Regulic nie musimy nawet rozstawać się z naszym pojazdem, aby przyjrzeć się bliżej ogromnej pokrywie lawowej wyłaniającej się spod ziemi. W tym nieczynnym już od lat małym kamieniołomie odsłania się melafir. Dolna część ściany przedstawia sobą melafir zbity, natomiast górna część ten fragment pokrywy lawowej, który kiedyś intensywnie odgazowywał się. Doskonale tutaj widać małe, jasne ziarenka minerałów wtórnych wypełniające puste przestrzenie po niegdysiejszych banieczkach gazów.

Zaraz za kamieniołomem skręcamy w wąską ścieżkę i podążamy na północ za znakami żółtego szlaku. Po 300 metrach jazdy, w zasadzie lawirowania pomiędzy dwumetrowymi pokrzywami, nieco poparzeni, wynurzamy się z lasu, wskakujemy na asfalt i skręcamy w lewo. Teraz czeka nas krótki odcinek stromego podjazdu, do skrzyżowania z ul. Melafirową. Warto tutaj zaznaczyć, że odchodząca w lewo droga prowadzi do zamkniętego kamieniołomu, gdzie AGH przeprowadza eksperymenty z materiałami wybuchowymi. Natomiast jadąc ul. Melafirową dotrzemy do dużego kamieniołomu, który kiedyś wgryzał się w południowe zbocze Góry Kamionki. Można tu przekonać się, jak grube były permskie potoki lawowe.

Wędrując od kamieniołomu do kamieniołomu często turystom nasuwa się niepokojąca myśl, czy nie obudzą się znowu te małopolskie wulkany. Oczywiście naukowcy uspokajają, że ten scenariusz jest nieprawdopodobny, gdyż dawno już utraciły połączenie z ogniskami magmowymi. Niedowiarkom pokazują wybudowany przed kilkoma wiekami na jednej z kopuł lawowych zamek w Rudnie. Droga z Regulic do Rudna obfituje w liczne strome podjazdy, dlatego przed wyruszeniem w trasę warto nieco odetchnąć przy Jurajskim Źródełku.

Jedziemy do Nieporazu. Skręcamy w prawo. Pniemy się w górę. Nagrodą za trud włożony w pokonywanie wzniesienia są przepiękne widoki roztaczające się po stronie północnej. W oddali widać tzw. "Jaja Kosmitów" (dziś "Alvernia Studios"). Przejeżdżamy nad autostradą i odbijamy w prawo. Na horyzoncie pojawiają się ruiny zamku Tenczyn. Patrząc na nie, trudno sobie wyobrazić, że kiedyś ten zamek nazywano "Małym Wawelem". Ufortyfikowana budowla została przez Szwedów zdobyta. Najeźdźcy poszukiwali w murach zamkowych skarbu koronnego. Ze złości, że nic nie znaleźli, wszystko spalili. Gdy ucichł tętent końskich kopyt i opadł kurz, kolejni właściciele częściowo zamek odbudowali. Ale w połowie XVIII w. od uderzenia pioruna wybuchł groźny pożar, po którym już się nie podniósł.

Jaka szkoda, że dziś z uwagi na niebezpieczeństwo zawalenia się budowli zamkowa brama jest zamknięta. Jeszcze całkiem niedawno z ruin można było się zachwycać wspaniałym widokiem na Tenczyński Park Krajobrazowy. Jesienią turystów spoglądających przez puste otwory okienne w stronę Krakowa zachwycały mieniące się wszystkimi odcieniami koloru złotego lasy, w których nieprzerwanie od kilku wieków opowiada się o wielkich skarbach znajdujących się w lochach zamkowych. I wielu zwiedzionych wizją nieprzebranych bogactw daje tej legendzie wiarę. Uzbrojeni w nowoczesne wykrywacze metalu poszukiwacze skarbów penetrują każdy zakamarek zamkowego wzgórza. Nie chcą tylko przyznać z jakim skutkiem. Tymczasem łatwiej tu o inny skarb...

Starsi mieszkańcy Rudna, pamiętający czasy uprawy ziemi za pomocą pługa ciągniętego przez konie, z wyraźnym sentymentem przyznają, że czasem wyorywali różnobarwne minerały. A dziś, odwiedzając pobliskie kamieniołomy, pozostaje jedynie liczyć na przysłowiowy łut szczęścia. Okolica znana jest tego, że w bardzo starych permskich skałach wylewnych odnajduje się agaty czy ametysty o przepięknym fioletowym zabarwieniu. Aczkolwiek uprzedzić wypada, iż wulkaniczne skały bardzo niechętnie oddają swe klejnoty.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Majowy wypad do Oświęcimia. Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 64,62 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 46 m

Suma podjazdów: 998 m

Suma zjazdów: 1 012 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Przyszedł maj, a wraz z nim poprawa pogody i gdyby nie ten wiatr dochodzący do 30 km/h, byłoby wręcz idealnie. W doskonałych nastrojach pojechaliśmy na pierwszą majówkę tego roku. Po krótkich negocjacjach postanowiliśmy odwiedzić Stare Miasto w Oświęcimiu. Pojechaliśmy wzdłuż prawego brzegu Wisły przez Kaniów, Jawiszowice, Brzeszcze i Rajsko. Po odpoczynku i zregenerowaniu sił ruszamy w drogę powrotną. W Brzeszczach przekraczamy rzekę Wisłę i tym razem lewym brzegiem, przez Górę, Grzawę, Rudołtowice jedziemy do Goczałkowic-Zdroju, skąd już tylko kawałek do domu.

🚲 Trasa rowerowa: Modyń Początek trasy: Nowy Wiśnicz

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,95 km

Czas trwania wyprawy: 3 min.

Przewyższenia: 610 m

Suma podjazdów: 1 261 m

Suma zjazdów: 1 261 m Rowerzystom trasę poleca Mansi5

Wjazd na Przełęcz Ostrą drogą asfaltową, następnie drogą okrężną (żeby było troszkę dalej) przez Zalesie na Modyń. Końcówka niebieskim szlakiem dość wymagająca (schodziłem z roweru czasem). Na samym Modyniu szlaki dość dziwnie położone - nie za bardzo zgadzały się z mapą. Zjazd początkowo szlakiem żółtym, później jakąś drogą do Młyńczysk. Trasa momentami dość trudna.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż rzeki Soły i Jeziora Żywieckiego Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 86,99 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 177 m

Suma podjazdów: 874 m

Suma zjazdów: 872 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Ze względu na wyjątkowo gorące i suche lato tegoż roku, postanowiliśmy naocznie sprawdzić jak wyglądają zasoby wodne w naszych okolicach. Na celownik obraliśmy rzekę Sołę oraz jeziora Międzybrodzkie i Żywieckie. Stan wód jest bardzo niski, miejscami środkiem jeziora można spacerować, a woda sięga po kostki w nogach. Trasa przebiegała przez Dankowice, Hecznarowice, Kobiernice, Międzybrodzie Bialskie i Żywieckie, Żywiec, Łodygowice, Wilkowice i Bielsko.

🚲 Trasa rowerowa: Przelotem z Kaniowa do Bielska-Białej. Początek trasy: Brzeszcze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,01 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 164 m

Suma podjazdów: 826 m

Suma zjazdów: 806 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Trasa przebiega pomiędzy dwoma lotniskami znajdującymi się w Kaniowie i Bielsku-Białej. Nasz "lot" odbywa się nad Czechowicami, Komorowicami, Starym Bielskiem i Aleksandrowicami.

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 46 „Wielopole, Wielopole” – Śladami Tadeusza Kantora Początek trasy: Biecz

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 198 m

Suma podjazdów: 932 m

Suma zjazdów: 932 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca UM_Podkarpackie

Trasa łatwa technicznie, przebiega głównie po drogach lokalnych o niewielkim natężeniu ruchu samochodowego. Dużym ułatwieniem w nawigacji będą wiodące tędy szlaki rowerowe i piesze. Samochód możemy zostawić na wygodnym, bezpłatnym parkingu obok naziemnego schronu kolejowego we wsi Stępina . Jest on udostępniony do zwiedzania. Ruszając, skręcamy najpierw w prawo, a po kilkudziesięciu metrach w lewo. Wspinamy się w kierunku przysiółka Chytrówka. Tam spotykamy niebieski szlak pieszy, wraz z którym skręcamy w prawo. Kontynuujemy podjazd. Dojeżdżamy do dwóch wież RTV i zaczynamy długi zjazd w kierunku Wiśniowej. Skręcamy w lewo, drogą wojewódzką nr 988 jedziemy około 1,5 km do pałacu Mycielskich . Dalej kierujemy się na północ, dobrze oznaczonym niebieskim Szlakiem Widokowym Gminy Wiśniowa. Na rozjeździe za skałką Dudniacz, skręcamy w prawo i rozpoczynamy zjazd do Wielopola Skrzyńskiego. Tam odwiedzamy rynek i barokowy kościół z 1683 roku wraz z dawną plebanią, w której w 1915 roku urodził się jeden z najwybitniejszych twórców XX wieku – Tadeusz Kantor. Obecnie w budynku mieści się Kantorówka – Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora . Za kościołem skręcamy w prawo, a następnie w lewo i jedziemy do Brzezin. Mijamy drewniany kościół pw. św. Mikołaja i za znakami zielonego szlaku pieszego odbijamy w prawo. Po czterech kilometrach docieramy do przysiółka Pogwizdów. Za wiatą skręcamy w prawo, po kilkuset metrach na skrzyżowaniu ze szlakiem żółtym, ponownie w prawo, a następnie w lewo wraz ze znakami czerwonej ścieżki dydaktycznej. Podążając nią docieramy do parkingu przy schronie w Cieszynie.

ATRAKCJE NA TRASIE: Naziemny schron kolejowy w Stępinie-Cieszynie – jeden z obiektów kompleksu Anlage Süd – kwatery głównej Hitlera z okresu II wojny światowej. Wybudowali go w latach 1940–1941 Niemcy, wykorzystując niewolniczą pracę więźniów. Schron ma długość prawie 400 m i ściany grubości około 2 metrów. W pobliżu wzniesiono zabudowania pomocnicze i bunkry bojowe służące do ochrony tunelu. Obecnie kompleks pełni rolę atrakcji turystycznej i jest udostępniony do zwiedzania.

Pałac Mycielskich w Wiśniowej – jego historia sięga XVIII w., kiedy właścicielami byli Jabłonowscy. Po pożarze w 1848 r. posiadłość przejęli Mycielscy i przebudowali ją w stylu neoklasycystycznym. Tutaj w kolejnych latach kwitło życie towarzyskie i intelektualne. Gościło tu wielu artystów. Budynek otacza park, w którym znajdują się także: oficyna, stajnie dworskie i kaplica grobowa.

Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim – mieści się w budynku starej plebani, gdzie w 1915 r. urodził się Kantor – malarz, scenograf, jeden z największych twórców awangardy XX w., założyciel Teatru Cricot 2 w Krakowie. Wystawa muzealna przedstawia historię rodziny artysty i jej związki z Wielopolem Skrzyńskim. Zobaczymy tu m.in. pamiątki z jego dzieciństwa, korespondencję, rękopisy oraz rekwizyty z najbardziej znanych przedstawień artysty: Wielopole, Wielopole oraz Umarła klasa. Kościół pw. św. Mikołaja w Brzezinach – przykład XV-wiecznego drewnianego zespołu kościelnego. Mimo upływu czasu i licznych rekonstrukcji zachował swój gotycki charakter. Wnętrze pokrywa bogata dekoracja malarska z I połowy XVI w. Uwagę zwraca również późnobarokowy ołtarz główny z 1700 r. Obok świątyni stoi barokowa XVIII-wieczna dzwonnica w typie wieżowym.

