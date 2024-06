Rabka-Zdrój jak za dawnych lat. Mieszkańcy w strojach retro wyglądali niesamowicie! Zobaczcie zdjęcia

Jak informuje urząd miasta w Rabce, najpierw rada miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania skwerowi w Parku Zdrojowym, znajdującemu się koło pomnika i fontanny "Nerka", imienia Juliana Zubrzyckiego - dziedzica Rabki-Zdroju i twórcy uzdrowiska.

Z kolei w weekend, podczas imprezy retro Dawnej Rabki Czar, pod pomnikiem Juliana Zubrzyckiego przewodniczący rady miejskiej Rafał Hajdyła, w obecności sekretarza miasta Roberta Wodziaka i radnych, przekazał uroczyście uchwałę prezes stowarzyszenia Małgorzacie Rybińskiej. Krótką prelekcję na temat Juliana Zubrzyckiego wygłosił były przewodniczący rady i przewodnik Michał Skowron. Finałem było uroczyste przecięcie wstęgi.

Julian Zubrzycki był synem Józefa Wianiawa Zubrzyckiego, który to w połowie XIX wieku nabył dobra rabczańskie. - Ważną datą w rozwoju uzdrowiska jest rok 1858, kiedy to Komisja Balneologiczna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego przeprowadziła pierwszą analizę chemiczną solanek. Stwierdzono, iż rabczańskie solanki zawierają m.in. jod i brom, o stężeniu które stawia je na czołowym miejscu w Europie. Wyniki badań skłoniły Komisję do wystąpienia do władz austriackich z wnioskiem o otwarcie zakładu kąpielowego - informuje Centrum Informacji Turystycznej w Rabce.