Kolejarze zaczynają montować w pociągach automaty z przekąskami! Ceny? Zaskakują!

Projekt ma na celu uzupełnienie oferty gastronomicznej we wszystkich pociągach kategorii IC. W każdym pociągu tej kategorii znajdować się będzie jedna para automatów (jeden na napoje zimne i przekąski oraz drugi na napoje ciepłe). Dzięki takiemu rozwiązaniu, pasażerowie będą mieli możliwość skorzystania z usługi gastronomicznej przez cały czas trwania podróży.

PKP Intercity umieściło w pierwszym wagonie typu COMBO automat vendingowy. Docelowo automaty vendingowe uzupełnią ofertę gastronomiczną we wszystkich pociągach kategorii InterCity.

Ale jak kształtują się ceny w pierwszym zamontowanym automacie?

Mała paczka chipsów to koszt 5 zł, batony za ok. 4 zł, a butelka wody za 3 zł.

Tak więc ceny przystępne!

We wszystkich maszynach vendingowych możliwe będzie dokonywanie płatności tylko za pomocą karty. Pilotaż ma na celu wypracowanie zasad funkcjonowania, weryfikację skali zapotrzebowania i przygotowanie Spółki do realizacji usługi w docelowym zakresie. Po pozytywnym wyniku pilotażu, PKP Intercity będzie mogło skorzystać z prawa opcji na dostawę 118 automatów do 45 wagonów COMBO i 14 zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych ED74 wraz z serwisem technicznym automatów na kolejne 48 miesięcy.

W kolejnych wagonach, które do standardu COMBO modernizuje dla PKP Intercity H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych i Remtrak, automaty będą montowane w trakcie modernizacji.