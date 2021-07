Roweru miejskiego w Krakowie nie będzie. Do dyspozycji tylko 40 "elektryków"

FLESZ - Co Polacy robili w trakcie pandemii. Naukowcy zbadali nasz styl życia

Jeszcze na początku roku pisaliśmy, że urzędnicy Zarządu Transportu Publicznego planują wdrożenie nowego systemu roweru miejskiego. Po tym, jak na początku roku 2020 z Krakowa ostatecznie zniknął system Wavelo, nasze miasto nie ma sieci miejskiego roweru.

Urzędnicy zakładali, że uda się uruchomić sieć rowerów elektrycznych – najpierw 1000 sztuk na 100 stacjach, a docelowo 3000 rowerów. Umowa z potencjalnym operatorem miała obowiązywać przez cztery lata, za którą płacono by tak jak MPK i Mobilisowi za usługi transportowe. ZTP szacował, że będzie to ok. 5-7 mln zł rocznie. Przetarg na dostawę rowerów i operatora miał być ogłoszony jeszcze w tym roku. Ale już wiadomo, że tak się nie stanie.