Rozbity gang od stłuczek. Prowokowali kolizje i wymuszali pieniądze od kierowców

Prokuratura Rejonowa Kraków – Podgórze w skierowała właśnie akt oskarżenia przeciwko Michałowi N., Grzegorzowi Ż., Łukaszowi S., Maciejowi P. którym zarzucono powodowanie kolizji w ramach zorganizowanej grupy i wyłudzanie odszkodowań od uczestników zdarzeń.

Sygnały o podejrzanych stłuczkach na mieście zaczęły pojawiać się już w połowie w 2018 roku. Sprawcy poruszali się starszymi modelami popularnych aut, tak by ich uszkodzenie nie było zbyt kłopotliwe. Wyjeżdżali wieczorami na ulice Krakowa, by zapolować na swoje ofiary. Pora nie była przypadkowa. Chodziło o to, by ruch w tym czasie był niewielki. Łatwiej było wtedy wybrać pojedynczą ofiarę i sprowokować z nią kolizję, ale co ważne - mniej było świadków zdarzenia. Często jedynymi byli sami jej uczestnicy. Łatwiej było wtedy osaczyć kierowcę, wmówić mu, że to on był winny kolizji.