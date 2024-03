Rozgrzewająca kwaśnica góralska mojej babci [PRZEPIS]

Przepis na prawdziwą kwaśnicę! Agnieszka Delkowska z Kościeliska z pasją zgłębia tajniki gotowania i pieczenia. Jest autorką bloga Lady Kitchen. Zdradziła nam przepis na kwaśnicę, która od lat porzygotowywana jest w jej podhalańskim domu.

Składniki

około 5 litrów wody

1 kg wędzonych mięsnych żeberek

1 kg kapusty kiszonej dobrej jakości

5 ząbków czosnku

4 ziarna jałowca

kilka ziaren pieprzu

gałązka tymianku

gałązka rozmarynu

około 1 łyżeczki cząbru - świeży lub suszony

lubczyk - kilka gałązek lub 1,5 łyżeczki suszonego

4 suszone grzyby, wcześniej namoczone

szklanka soku z kiszonej kapusty

osobno ugotowane ziemniaki pokrojone w kostkę

Wykonanie

Żeberka pokroić w kawałki, zalać zimną wodą, dodać jałowiec, pieprz, tymianek, rozmaryn i lubczyk. Na wolnym ogniu ugotować esencjonalny wywar. Do osobnego garnka posiekać kapustę kiszoną, zalać zimną wodą tak, żeby lekko przykryć kapustę. Ugotować do miękkości. W połowie gotowania do kapusty dodać namoczone i pokrojone grzyby. Jak kapusta zmięknie, dołożyć ją do wywaru i żeberek, dołożyć razem z wodą, w której się gotowała. Dolać sok z kapusty i dodać przeciśnięte ząbki czosnku. Doprawić solą, pieprzem, cząbrem. Spróbować. Jeśli za mało kwaśna, dolać soku z kiszonej kapusty. Jeśli nie macie, to może być sok z cytryny. Nie maltretujcie kwaśnicy octem, maggi ani kwaskiem cytrynowym. Dobrej jakości składniki bronią się same swoim smakiem. Ugotowane ziemniaki przełożyć na talerz i zalać gorącą kwaśnicą. Kwaśnica jak każda potrawa z kapusty ma to do siebie, że po każdym odgrzaniu smakuje coraz lepiej. Jest cudownie kwaśna i rozgrzewająca.