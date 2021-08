Rudy Rysie. Wypadek z udziałem trzech samochodów osobowych na DW768, dwie osoby ranne, droga całkowicie zablokowana [ZDJĘCIA]

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 768 we wsi Rudy Rysie (gm. Borzęcin) w sobotę 28 sierpnia ok. godz. 11.05. W zdarzeniu brały udział trzy samochody.

Z policyjnych ustaleń wynika, że do wypadku doszło w momencie wyprzedzania jednego z pojazdów przez inny samochód osobowy. Doszło wówczas do czołowego zderzenia z pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka.

Dwie osoby zostały ranne. Droga nr 768 została całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policja i straż pożarna: jeden zastęp z JRG Brzesko i dwa zastępy z OSP Borzęcin Górny.