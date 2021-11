Rusza budowa Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH - nowego miejsca dla innowacji

SCK powstanie na Miasteczku Studenckim, w bliskim sąsiedztwie Klubu „Studio” i Klubu „Kotłownia”. Jak zwracają uwagę przedstawiciele uczelni, to umożliwi studentom pracę w tym obiekcie o dowolnej porze.

- Obiekt powstaje z myślą o naszych prężnie działających Studenckich Kołach Naukowych. Pamiętajmy, że w AGH działa ponad 100 kół. Każde z nich potrzebuje przestrzeni do twórczego działania. W Centrum Konstrukcyjnym studenci będą mogli rozwijać projekty w interdyscyplinarnych zespołach i w praktyce sprawdzać wiedzę nabytą w trakcie studiów - podsumowuje prof. Jerzy Lis, rektor AGH.

Wartość kontraktu to blisko 14 milionów zł. Nowy uczelniany obiekt zostanie oddany do użytku na przełomie 2022 i 2023 roku.

- Akademia Górniczo-Hutnicza to nasz wieloletni partner, co potwierdza kolejny podpisany kontrakt. Przed nami budowa ważnego obiektu z punktu widzenia studentów, gdyż to tutaj będą mogli rozwijać zdobyte podczas zajęć umiejętności. Podobnie jak w przypadku poprzednich inwestycji realizowanych dla AGH, w tym obecnie budowanej Hali Sportowej, deklarujemy pełne zaangażowanie i najwyższą jakość prac - mówi z kolei Maciej Sasak, dyrektor Obszaru Wschodniego w Mostostalu Warszawa.