Rusza remont obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. To trzy tygodnie objazdów i utrudnień Joanna Mrozek

Fragment obwodnicy zachodniej Nowego Sącza do remontu. Mowa wymianie nawierzchni na blisko kilometrowym odcinku od ronda w Biczycach do skrzyżowania z ulicą Łączną. To może spowodować utrudnienia i korki. Wyznaczono objazdy.