Rusza sezon! Już niedługo będzie można kąpać się w Przylasku Rusieckim. Ale są pewne utrudnienia

Zasady bezpieczeństwa

Należy pływać w miejscach wyznaczonych i strzeżonych przez ratowników, przestrzegać regulaminu kąpieliska i stosować się do poleceń obsługi obiektu. Zachowanie zasad bezpieczeństwa pozwala uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Oznaczenia na kąpielisku:

Nie pływaj po posiłku

Nie spuszczaj z oka dzieci na kąpieliskach, nawet jeśli umieją pływać.

Pływanie w miejscach, gdzie kąpiel jest zakazana, stanowi poważne zagrożenie.

Nie skacz do wody w miejscach nieznanych, szczególnie jeśli nie wiesz, jaka jest głębokość wody i co znajduje się na dnie.

Nie wchodź do wody pod wpływem alkoholu.

Unikaj pływania po posiłku, czy opalaniu.