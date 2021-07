Sądecczyzna po nawałnicy. Zalane domy, zniszczone drogi. Mieszkańcy byli odcięci od świata. Strażacy interweniowali ponad 130 razy [ZDJĘCIA]

W Korzennej zalało domy, sklepy, podtopiona została remiza ochotniczej straży pożarnej. Doszło też do zalania ulic w miejscowościach: Stary Sącz, Chełmiec, Wielogłowy, Tęgoborze, Piątkowa. Wystąpiły podtopienia wzdłuż drogi powiatowej w Łyczanej. Zerwany został most w Koniuszowej na drodze gminnej oraz most w Korzennej na drodze gminnej. Droga z Paszyna do Mogilna jest nieprzejezdna.