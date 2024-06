Sądeczanin Maksymilian Orzeł najlepszym zawodnikiem Mistrzostw Polski. Sukces NKS Taekwondo

Rywalizowano w konkurencjach układów formalnych, walki oraz technik specjalnych.

- Nasz klub reprezentowało w sumie sześciu zawodników, z czego, o czym warto pamiętać, dla pięciorga z nich był to debiut na Mistrzostwach Polski. Wiele godzin spędzonych na przygotowaniach, często dodatkowych poza regularnymi treningami, do tych najważniejszych zawodów zaowocowało niesamowitym sukcesem, co niezwykle nas cieszy – przyznaje Adam Roszczyk, trener w NKS Taekwon-do.